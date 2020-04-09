Генштаб решил не рисковать здоровьем заканчивающих школы или техникумы призывников и разрешил военкоматам не призывать их в армию весной этого года. COVID-19 ввел для них своего рода карантинную отсрочку до осени. Как пояснили NEWS.ru в Минобороны, это означает, что ребят не привлекут к прохождению медкомиссии и дальнейшему взаимодействию с военкоматами в ожидании отправки в войска. Некоторым из них позволят сдать вступительные экзамены и поступить в высшие учебные заведения окончательно откосив от армии. Речь идёт о весьма незначительной части призывного контингента, уточнил NEWS.ru источник в военном ведомстве.

Всего к мероприятиям весеннего призыва в этом году привлекаются более 650 тыс. человек, сообщил в ходе селекторного совещания в четверг начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тыс., привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения, — пояснил генерал.

В отношении других призывников Генштаб также вводит дополнительные меры безопасности в связи с угрозой распространения инфекции. Как сообщили в военном ведомстве, на медицинские комиссии будут вызывать людей группами по 20-30 человек в день. Сама отправка в войска начнется не ранее 20 мая. Как ожидается, к этому моменту пройдет пик распространения COVID-19. О том, что ситуация должна стабилизироваться говорит и то, что Минобороны не намеренно переносить парад Победы 9 мая на Красной площади. Единственным его нюансом может стать отсутствие ветеранов войны на трибунах.

Валерий Герасимов также уточнил, что на сборных пунктах, куда прибудут призывники перед отправкой в войска, их переоденут в военную форму, а также проведут мероприятия по психологическому отбору, проверку нервно-психической устойчивости и тестирование. Но самое главное, призывникам придётся поголовно сдать тесты на коронавирусную инфекцию, подчеркнул глава Генштаба. По его словам, эта мера позволит обезопасить перевозку молодого пополнения автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом к месту прохождения службы.

Непосредственно в воинских частях, новобранцы снова будут взяты под контроль военных медиков. В армии уже действуют 5554 стационарных контрольных пункта термометрии и 1647 специальных расчетов для проведения дезинфекции участков местности.

Александр Мельников/РИА Новости

Российская армия оказалась одной из самых подготовленных на случай форс-мажора, в том числе и связанного с возникшей пандемией коронавируса. Только за последний месяц военные провели ряд учений от Дальнего Востока до Балтики по предотвращению распространения заразы. Организовали настоящую крупномасштабную воздушно-десантную операцию по переброске медицинской техники и специалистов-вирусологов в Италию и Сербию. Это 26 рейсов военно-транспортных самолетов Ил-76. И один перелёт самого большого транспортника ВКС Ан-124 «Руслан» в Америку. В Бергамо развернули военно-полевой лагерь, где в круглосуточном режиме 200 российских и итальянских специалистов начали приём населения. Вадим Козюлин профессор Академии военных наук профессор Академии военных наук

Внутри самой России, было сформировано 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп для оперативного выявления носителей вируса. Утвержден алгоритм работы должностных лиц по организации профилактических мер. В настоящее время проведено 4794 тестирований на коронавирус, все результаты отрицательные — заболевших нет. В 32 госпиталях развернуты специальные отделения, общая емкость койко-мест в которых составляет 4800 единиц, 2782 аппарата искусственной вентиляции легких готовы к работе.

Кроме того, развернуты 15 современных многофункциональных мобильных модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной инфекции. На их возведение правительство выделило почти 8,8 млрд рублей. Свою работу они начнут с 20 апреля по 15 мая 2020 года в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах.

Возможно, в условиях пандемии COVID-19, армия самое безопасное место в стране, — считает Козюлин.

Всего же в рамках весеннего призыва Минобороны намеренно отправить в войска не менее 130 тысяч человек. Общая численность солдат и матросов срочной службы в настоящее время составляет 260, военнослужащих — контрактников боле 400 тысяч человек. Как ранее отмечал источник NEWS.ru в военном ведомстве, даже полная отмена весеннего призыва и демобилизация отслуживших 12 месяцев солдат срочников, никак не влияет на боеготовность армии. Эта категория военнослужащих не привлекается к выполнению боевых задач и в первую очередь предназначена для формирования мобилизационного резерва на случай крупномасштабной войны или техногенных катастроф.