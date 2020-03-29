https://static.news.ru/photo/d42f458a-71dd-11ea-9879-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение временно приостановить инспекцию в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) приняли по согласованию сторон. Работа возобновится, когда нормализуется ситуация с коронавирусом нового типа (COVID-19), рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Что касается двусторонней консультативной комиссии, плановое заседание этого органа намечено на осень [2020 года] <...>. Это последнее заседание, если договор не будет продлён, — приводит слова дипломата ТАСС.

Он добавил, что руководству США следует задуматься о продлении действия документа. Согласно договору, страны могут в течение года 18 раз инспектировать объекты противоположной стороны. В частности, проверяются авиабазы, базы межконтинентальных баллистических ракет и подводных лодок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предложения Госдепартамента США относительно внесения изменений в содержание Договора о СНВ-3 абсолютно нереализуемы и ведут к непродлению соглашения.

Такого мнения придерживается депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Он пояснил, что Москва не может поддержать идею распространения договора на все отечественные стратегические системы и нестратегическое ядерное оружие.