Футуролог: правительства используют коронавирус для зомбирования людей

https://static.news.ru/photo/ca01f008-7bc9-11ea-8be0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Passaro/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) — повод для очередной попытки зомбирования населения Земли с помощью масс-медиа, считает футуролог Сергей Переслегин. По его словам, заказчиками выступают мировые правительства.

Эксперт предположил, что руководство стран может состоять из агентов крупных корпораций. Например, IT-компании IBM, якобы предсказавшей вирусную эпидемию за несколько лет до её наступления, пишет «Царьград».

Речь идёт о смене мирового формата управления. В отношении такой смены — страны более или менее договариваются. Поскольку те, кто не договорился, не найдут себе места в новом формате, — добавил Переслегин.

Он отметил, что происходящее на фоне COVID-19 — мировой заговор с целью усилить контроль за людьми. В качестве примера аналитик вспомнил запрет на курение в кафе и ресторанах, Болонскую систему высшего образования.

Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1 702 539. Выздоровели после лечения 377 503 человека. Больше всего заболевших (более полумиллиона) — в США. Сложная ситуация складывается также в Европе, особенно в Италии, Испании и Великобритании. В России 11 948 инфицированных COVID-19. Из больниц выписали 809 человек. Число летальных исходов достигло 95.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Американский сенатор Линдси Грэм заявил об ответственности Китая за гибель граждан США из-за коронавируса и безработицу. Он пояснил, что пандемия началась из-за поведения китайского правительства, отметив, что это уже третья болезнь из КНР.