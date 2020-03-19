Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обсудить с Минобороны влияние эпидемии коронавируса на начало весеннего призыва в армию. В самом военном ведомстве NEWS.ru сообщили, что даже в том случае, если будут приняты какие-либо решения по поводу призыва, они не станут причиной для отмены демобилизации солдат и матросов. Все они будут уволены из рядов Вооруженных сил с момента выхода президентского указа и по истечении календарных 12 месяцев службы.

В Минобороны уже приняли ряд профилактических мер для противодействия распространению коронавируса. Так, во всех медучреждениях ведомства подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, организовано взаимодействие с территориальными организациями здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск. Мера предосторожности затрагивает как действующих военнослужащих, членов их семей, так и молодое пополнение.

В вооруженных силах сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи. Ежедневно во всех воинских частях и соединениях измеряют температуру у военнослужащих и гражданского персонала. Ведутся опросы для раннего выявления инфекционных заболеваний, — отметили в Минобороны.

Александр Щербак/ТАСС

Согласно планам военного ведомства, весенний призыв начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля. При этом в Минобороны уточнили, что в начале апреля только начнётся прохождение медицинских комиссий новобранцами.

К середине апреля и в начале мая будут формироваться команды для отправки в воинские подразделения и части. Реальное перемещение людей — это самый конец мая — начало июля. Если ситуация с распространением коронавируса резко не ухудшится и введённые меры карантина в стране будут сняты, — отметил источник издания в военном ведомстве.

Об этом же журналистам заявил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, точный прогноз развития ситуации с коронавирусом на перспективу сделать невозможно. По его словам, фактически человечество столкнулось с вирусом, тенденцию развития которого можно только предполагать и пытаться прогнозировать.

Какие-то чёткие выводы относительно того, что будет через месяц, сейчас давать можно, но они не будут точными, — добавил представитель Кремля.

mil.ru

В свою очередь, источник NEWS.ru отметил, что сдвиги сроков начала призыва оговорены законодательством, например, в случае чрезвычайных ситуаций. Учитывает это и план мобилизационной готовности Генштаба.

У нас есть весенний и осенний призывы. Поэтому комплектование воинских частей идёт практически непрерывно круглый год, — отметил собеседник издания.

В ходе весеннего призыва в армию должны призвать не менее 130 тысяч человек. Однако точное количество может назвать только верховный главнокомандующий Владимир Путин в соответствующем указе. Общая численность солдат и матросов срочной службы в настоящее время составляет 260 тысяч человек.