Пока учёные спорят — являются ли вирусы живыми существами или, всё-таки, нет, эти «малютки» преподнесли человечеству очередной сюрприз. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 взбудоражила всю планету. Волны глобального испуга дошли и до России, как обычно с опозданием реагирующей на мировые новости и погруженной в свои собственные проблемы.

Премьер-министр Михаил Мишустин создал специальную комиссию «по повышению устойчивости российской экономики» на период буйства инфекции. Были отменены Петербургский международный экономический форум, Российский инвестиционный форум в Сочи, перенесён на неопределенный срок Красноярский.

В Москве Сергей Собянин ввёл режим повышенной готовности с грозным пунктом «обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы... обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой». Ряд сотрудников аппарата мэрии перед тем в негласном порядке перевели на ночной режим, задерживая до утра на работе, и объясняя это подготовкой к чрезвычайной ситуации.

Сергей Собянин Сергей Булкин/NEWS.ru

Налицо иное отношение к гипотетической опасности по сравнению с прежними временами. Вспомним появление СПИДа в СССР — как долго не придавали значения этой болезни, как медленно приходило осознании необходимости принятия комплексных мер. В результате стала возможной трагедия в Элисте в 1988 с массовым заражением СПИДом детей в результате многоразового использования шприцов. Повысилась ценность собственного здоровья, оно стало оцениваться в конкретных деньгах, и в той же Элисте суды с требованиями выплаты компенсации тянулись десятки лет. Так что если не этические, то финансовые соображения подстегивают власть имущих принимать меры на опережение.

Человечество после Первой мировой войны научилось довольно успешно справляться с массовыми инфекциями. Последней таковой была вспышка «испанского гриппа» в 1918, убившая более сорока миллионов человек — почти три процента тогдашнего населения планеты.

Улучшение санитарно-гигиенических условий, питания, налаживание работы современных систем здравоохранения способствуют раннему выявлению и локализации заболеваний. Такие болезни, как чума, оспа, холера, проказа, туберкулез, сифилис, нещадно косившие людей в прошлом, сейчас либо практически исчезли, либо находятся на минимальном уровне угрозы.

Однако разновидности вирусных инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем (то, что в обиходе называют ОРВИ) с их постоянно мутирующими, а потому трудноуловимыми разновидностями, в отношении которых не успевает выработаться иммунитет, особенно у домашних животных и птиц, по-прежнему представляют опасность. Если не считать перманентных СПИДа и гепатита, то именно эти заболевания попадают в центр внимания СМИ и общественности.

Эпидемии всегда вызывали панику и страх. Так было и в XIV веке во время «Чёрной смерти», которая оставила наиболее сильный след в общественном сознании — достаточно вспомнить пушкинский «Пир во время чумы», ставший нарицательным. И в последующие столетия, когда, например, во время эпидемии холеры 1830–31 годов, которая из-за введённого карантина заперла Пушкина в Болдино, и послужила поводом для знаменитой поэтической осени. Тогда же по России прокатились холерные бунты.

В наше время, благодаря вовлечённости каждого человека в глобальную информационную сеть (не только СМИ, но и соцсети и мессенджеры), новости распространяются моментально. Эпидемия ещё не успела вырваться из Китая, как её уже ожидали по всей планете. Это, в свою очередь подталкивает власть имущих к действиям на опережение. Демократический способ её формирования в большинстве стран требует от правительств публичной демонстрации своей озабоченности, что, в свою очередь может подстёгивать панические настроения. Со своей стороны, СМИ заинтересованы в поддержании внимания к распространяемой ими информации, и могут допускать элементы излишней сенсационности. В результате происходит многократная накрутка и взвинчивание общественного сознания, которые уже не может не замечать и правительство.

Важнейшим следствием предупредительных мер являются экономические проблемы. Обращает на себя внимание, что последние глобальные эпидемии имеют своим источником Китай — так было и атипичной пневмонией, так было и с птичьим гриппом, так и теперь с коронавирусом. И поскольку Восточная Азия сегодня — крупнейший мировой центр экономики, стремительно развивающийся, всё происходящее там — и запрет транспортного сообщения, и отмена туристических поездок, и падение биржевых индексов — влияет и на другие страны, в частности, на Россию. Предсказываемое замедление темпов роста китайской экономики минимум на 1,1% процента, невозможно будет не заметить.

Но важнее то, что предпринимают власти в самой РФ. Падение деловой активности, конечно, не такое как в Китае. На улицах Москвы не заметно никакой паники, хотя с дефицитом медицинских масок довелось столкнуться лично — они нашлись только в пятой аптеке (Мишустин уже запретил их вывоз заграницу). Однако не стоит делать скоропалительных прогнозов — по опыту и атипичной пневмонии, и птичьего гриппа можно сказать, что негативные последствия быстро преодолеваются. Уменьшение числа экскурсий (в московских школах рекомендовали их отменить) и форумов (пока их можно пересчитать по пальцам) вполне может компенсироваться увеличенными продажами тех же масок, антисептиков, противовирусных препаратов и т.д. Любая проблема тянет за собой повышенный спрос на средства по её преодолению.

Думается, нынешняя вспышка инфекции послужит проверкой мобилизационных готовностей государства на случай чрезвычайных обстоятельств на будущее. Пока России напрямую не угрожает эпидемия, можно отработать механизм защитных мер. Ну а отмена ключевых форумов, возможно, кого-то даже обрадовала, — нет уверенности в том, что в настоящее время РФ есть что продемонстрировать в таком количестве, и чем привлечь инвесторов. Многие такие мероприятия проводятся «для галочки», и не влекут за собой реальных последствий. Лучше пропустить один цикл инвестиционных форумов под благовидным предлогом, чем заниматься показухой.