https://static.news.ru/photo/628ca26e-6117-11ea-bb06-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

График дипломатических контактов РФ претерпел изменения в связи с распространением коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что по всему миру из-за эпидемии отменяются двусторонние визиты и меняются расписания встреч.

Мы сейчас работаем с этой картой международных событий, подстраивая в том числе и график дипломатических контактов российской стороны, — сказала Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

По её словам, ситуация с коронавирусом отразилась и на работе российских диппредставительств в ряде государств.

Посольства принимают меры, проводят работу с коллективом, анализируют рекомендации местной стороны и соответственно выстраивают и деятельность посольства, — отметила Захарова.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, болезнь получила код COVID-19. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 106 тысячи человек. От болезни умерли 3,5 тысячи пациентов, выздороветь удалось почти 60 тысячам.

Ранее китайские учёные выявили изменения в клинических симптомах больных, заразившихся коронавирусом в разные периоды. Эти наблюдения дают основания полагать, что инфекция со временем приобретёт форму гриппа или же может на протяжении длительного времени находиться в организме пациентов без симптомов, писал NEWS.ru.