Губернаторы куют железо, пока в больницах горячо. У них появился уникальный шанс продемонстрировать свою заботу о вверенном им населении без существенных пока затрат, всегда повышающих их зависимость от федерального центра. Известно, что просочившийся в печать «план Б» столичного градоначальника Сергея Собянина, предусматривающий карантин всей столицы, пока не удался. Изоляция Москвы, куда сходятся все финансовые и политические нити, означала бы потерю управления страной в очень непростой, если не сказать критический период. Однако активность мэра, его постоянное апеллирование к реальным или несколько преувеличенным угрозам приносят свои плоды. Населению видно, что Собянин не ждёт у моря погоды, а постоянно выступает с новыми предложениями, что особенно контрастирует с выжидательной позицией нового правительства. Даже инициатива привлекать следователей к опросам заражённых для выявления их круга общения отторжения не вызвала. А тут ещё Сергей Семёнович даже отправившимся в изоляцию на дачи обещал организовать доставку угля и дров для зимовки. А наш народ отзывчив на любое проявление внимания.

Максим Денисов/mos.ru

Сильным ходом стал визит президента в специально выделенную для лечения поражённых коронавирусом больницу в Коммунарке, что в Новой Москве. При этом далеко не все в окружении Владимира Путина были в восторге от такой поездки главы государства. И не только по соображениям эпидемиологического свойства. Но мэр выиграл борьбу за визит. И тем самым ещё больше укрепил свои позиции одного из главных организаторов борьбы с пандемией. Недаром в кулуарах опять говорят о его серьёзных шансах на пост премьера. И, может, в самом недалёком будущем.

В соседнем Санкт-Петербурге также уже закрыты фудкорты и развлекательные заведения. И местные чиновники не скрывают, что многие свои антикризисные меры они копируют с Москвы.

Александр Усс kremlin.ru

И в то же время на другом конце страны, в Красноярском крае, тамошний губернатор Александр Усс также на фоне борьбы со всепроникающим вирусом набирает очки. Уже забыты его прошлые «косяки» с объяснением нецелесообразности тушить лесные пожары в нежилых зонах или упрёк жертве наводнения, что она, мол, решила «права качнуть». Да, в Красноярске зафиксировано пока всего пять случаев заражения. Но губернатор уже встречает инфекцию во всеоружии: вводится ограничение на выезд с территории муниципальных образований без особой необходимости. При том, что местная пресс-служба опровергает любые намёки на полную блокаду городов. И по примеру Москвы рекомендуется лицам старше 65 лет или страдающим некими патологиями не покидать своих жилищ. Закрыты все спортивные объекты, остановлена работа детских и юношеских секций, растёт список закрывающихся кинотеатров. И рейтинг Усса идёт вверх. Население ценит оперативность и решительность, даже если за ними стоят пока в основном декларации и маски в аптеках — по-прежнему большой дефицит.

Но в новой ситуации всеобщей неопределённости и нарастающих страхов именно региональные правители, «власть на земле», выходят на передовую общественных отношений. Населению видны их общие старания, забота, отражающая уровень их полномочий. Недаром, пожалуй, впервые с отставки Виктора Черномырдина в 1998 году пошли разговоры о выдвижении именно губернаторов на ведущие федеральные посты. К тому же пакет конституционных поправок, которые пока явно ушли на второй план, содержит положения, также повышающие статус регионалов. Словом, губернаторы в новых условиях возвращают себе влияние, сравнимое с ситуацией в конце девяностых. Время местных.