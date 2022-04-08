«Контригра»: политолог о включении Белоруссии в страны — гаранты по Украине

Предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова включить Белоруссию в число стран — гарантов соглашения с Украиной является попыткой контригры со стороны Москвы, так как Минск в этом случае уравняет соотношение представителей НАТО и ОДКБ в списке гарантов, считает президент Фонда стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Таким образом он прокомментировал предложение руководителя российского дипведомства, который ранее заявил, что данная инициатива прорабатывается с украинской делегацией.

Белоруссия будет стабилизатором, дополнительным элементом баланса, так как она входит в ОДКБ, иначе соотношение стран-гарантов из НАТО к ОДКБ будет намного хуже. Это важно и с точки зрения безопасности — у Белоруссии и Украины протяжённая граница, кроме того, до 60% нефтепереработки на Украину доставлялось из Белоруссии. Это попытка контригры со стороны России в отношении предложений официального Киева по гарантиям безопасности, — подчеркнул Абзалов.

Во время своего выступления Лавров добавил, что переговоры между Москвой и Киевом идут «непросто». Тем не менее, по его словам, РФ будет добиваться достижения всех поставленных целей, которым служат подобные встречи делегаций. По словам Лаврова, Киев хочет видеть гарантами своей безопасности «все граничащие с ней страны и пятёрку постоянных членов Совбеза ООН», большинство из которых — страны НАТО.

Ранее глава МИД РФ прокомментировал представленный накануне Киевом проект урегулирования, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных во время встречи в Стамбуле 29 марта. Он сказал, что российская делегация продолжит переговоры с украинскими коллегами, несмотря на провокации.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности России создать комфортные условия для дальнейших переговоров с Украиной. Отвод российских военных от Киева и Чернигова он назвал жестом доброй воли и отметил, что спецоперация России на территории Украины может завершиться в обозримом будущем, в том числе благодаря переговорам. Песков не исключил, что всё будет сделано мирным путём, однако, по его словам, ситуация будет зависеть от позиции представителей украинской делегации, а также от того, «насколько они будут готовы пойти на условия России».