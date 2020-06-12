Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления политиков Праги

https://static.news.ru/photo/1058e014-accd-11ea-8a9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Служба безопасности Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трёх столичных политиков. Сыщики признали, что эта угроза была вымышленной.

Это был случай, в который тяжело поверить, но тем не менее произошедший на самом деле и вызвавший различные догадки, спекуляции, конспиративные теории и [накал] страстей, - говорится в заявлении ведомства.

В адрес спецслужбы, как сообщается на сайте, поступило анонимное электронное письмо, в котором содержалось утверждение о том, что российский дипломат доставил в Прагу яд рицин. Затем не по вине контрразведки произошёл вброс этой информации в СМИ, что значительно затруднило расследование.

Тем не менее, считает Служба безопасности и информации Чехии, дело удалось раскрыть за очень короткое время. Сведения в письме оказались ложными, добавляет контрразведка.

27 апреля пражское издание Respekt со ссылкой на источники в спецслужбах страны сообщило, что в начале апреля в Чехию прилетел российский дипломат. Якобы у него в багаже находился яд рицин. Утверждалось, что яд был предназначен для политиков, которые инициировали снос памятника маршалу Коневу и выступали за переименование площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова.

Затем следствие пришло к выводу, что один российский дипломат специально отправил письмо в адрес спецслужбы с информацией о яде, чтобы подставить другого. Чешская сторона объявила обоих россиян персонами нон-грата.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обязательно будет учитывать высылку дипломатов из Чехии при выстраивании отношений с этой страной. Она пообещала, что Москва примет ответные меры, и пояснила, что у Кремля просто нет иной альтернативы после таких действий чешских властей.

Напряжённость между странами обострилась в апреле, после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге и переносу его в музей. В Москве восприняли это как нарушение договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, писал NEWS.ru.