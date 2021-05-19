Украина начала контактировать с Россией по встрече Путина и Зеленского

Представители офиса президента Украины Владимира Зеленского начали контактировать с российской стороной по поводу встречи лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в ходе пресс-конференции в четверг, 20 мая, сообщил украинский глава государства.
Ранее Зеленский записал видеообращение. В нём он предложил российскому лидеру «встретиться в любой точке Донбасса, где идёт война». Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством Донецкой и Луганской народных республик, а затем уже с Кремлём. При этом российский лидер заявил о готовности принять Зеленского в Москве для обсуждения отношений между странами.