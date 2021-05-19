Украина начала контактировать с Россией по встрече Путина и Зеленского

Москва примет меры в ответ на высылку дипломата РФ из Северной Македонии. Об этом сообщается на сайте МИД России.

В ведомстве осудили немотивированные действия Скопье и отметили, что они не могут не отразиться на отношениях двух стран. Ответные меры последуют, — говорится в сообщении. Власти балканской республики 14 мая...