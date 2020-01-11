Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа сообщил, что информация о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина не соответствует действительности.
Он действительно прилетел рейсом «Аэрофлота», но его никто не задерживал, — цитирует дипломата «Интерфакс».
Также он отметил, что местная полиция официально подтвердила: никакого задержания не было.
Как ранее писал NEWS.ru, подмосковные полицейские не задерживали по подозрению в браконьерстве в Раменском районе свердловского постоянного представителя в государственных органах РФ Александра Овчарова.
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