Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о том, что Россия виновна в уничтожении украинского Boeing над Тегераном.

Турчинов относится к категории самых отпетых русофобов. И было понятно, что эта часть украинского истеблишмента будет активнейшим образом поддерживать ту повестку, которую задали американские кураторы, — отметил эксперт. Он считает,...