https://static.news.ru/photo/d081c136-5254-11ea-8d4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Основной закон России предложили внести положение о том, что глава государства занимается обеспечением гражданского мира и порядка в стране. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павел Крашенинников.

По его словам, вокруг обязанностей президента по обеспечению мира и взаимодействия органов публичной власти ходило много разговоров. Предложенное ко внесению положение направлено на конкретизацию указанного вида деятельности главы государства.

На заседании рабочей группы аналогичное предложение также выдвинул атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. По его мнению, положение об обеспечении президентом гражданского мира следует внести в статью 80, пункт 2 Конституции после слов «в установленном конституцией порядке он (президент — NEWS.ru) принимает меры по охране суверенитета РФ, её независимости и государственной целостности», сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, более всего в части поправок к Конституции граждан России волнуют два вопроса: социальные гарантии и защита суверенитета. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.