В мире есть совершенно разные конституции. В одних странах они весьма лаконичны и насчитывают два-три десятка статей. В других — настолько объёмны, что приходится чуть ли не в двух томах издавать. Аналогично дело обстоит и с внесением в них изменений. Где-то они незыблемы и неприкосновенны, а где-то власти не видят ничего зазорного в том, чтобы вносить изменения по нескольку раз в год.
Мы привыкли к тому, что Конституция — это последняя инстанция, к которой можно апеллировать и на которую можно опираться. Она не участвует в ежедневном правоприменении, но является тем каркасом, на котором держатся и которому должны соответствовать абсолютно все нормативные акты государства. Основной закон страны задаёт «золотой стандарт», как в сфере прав человека, так и в области государственного устройства и защиты его ценностей.
Конституции России без малого три десятка лет. Когда она разрабатывалась и принималась, наша страна находилась совсем в других политических, экономических и геополитических условиях. За это время мы прошли огромный путь, сделали невероятный скачок вперед. Изменились практически все аспекты нашей жизни. Поэтому вполне оправданно, что изменившиеся реалии получат своё отражение в поправках к Конституции.
Кроме того, президент страны как гарант Конституции вполне мог бы просто подписать закон о внесении поправок, который в соответствии со всеми имеющимися правовыми основаниями вступил бы в силу уже пару недель назад. Но глава государства решил получить всенародное одобрение этой инициативы, чтобы каркас, о котором я упоминал, стал ещё крепче.
И здесь всё просто: если люди проголосуют «за», то новая редакция Конституции России вступит в законную силу, если «нет», то всё останется по-старому. Уверен, что большинство наших граждан понимают высокую актуальность и положительные результаты голосования. Поэтому я хотел бы остановиться на нескольких новеллах, более подробное рассмотрение которых, надеюсь, поможет сделать свой выбор.
Первая касается защиты русского языка. Предполагается, что новая редакция конституционной нормы будет звучать следующим образом: «Государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».
Действительно, русский язык поразителен в своем многообразии и точности выражения человеческих чувств и переживаний. С его помощью можно передать всю палитру природной красоты и культурной глубины русского человека. Это язык межнационального общения для многих народов. Совершенно нет никаких сомнений, что у него большое будущее.
Мы смогли не растерять его в трудные девяностые, когда к нам потоком хлынуло всё иностранное, чужое, которое могло в одночасье заполнить наше сознание и лишить самоидентичности. Но мы выстояли, преодолели все испытания, во многом благодаря нашему родному русскому языку.
Кроме того, нападки на русский язык, угрозы запретить разговаривать на нём, стали одной из основных причин Крымской весны 2014 года. Тогда жители Севастополя и Крыма, понимая, к чему может привести государственный переворот на Украине, приход к власти националистических радикальных группировок, которые одной из основных своих целей поставили повсеместное уничтожение русской культуры и русского языка, воспользовались своим неотъемлемым правом на самоопределение, провозгласили независимость, а затем вернулись в состав России.
Считаю, что о любом языке, независимо от того, какое количество людей говорит на нём, уместно говорить только в превосходной степени. Это совершенно уникальный культурный феномен, сотканный из общности людей, культурных достижений и интеллекта. С помощью языка люди молятся Богу, признаются в любви, учат детей, читают книги, сочиняют стихи и складывают песни. На языках делаются научные открытия, на них звучат первые и последние слова человека.
Каким бы ни был язык — литературным, научным, публицистичным, жаргонным, простым или сложным, — он достоин только изучения и применения.
К сожалению, все мы стали свидетелями того, как сегодня в угоду сиюминутным политическим целям и интересам русский язык начинают унижать или оправдывать такое унижение. И абсолютно недопустимо, когда мы молча терпим, списывая этот позор на некую толерантность и свободу слова. Надо чётко понимать, что это тест, проверка, пробный камень. Стерпим один раз, будут другие, потом ещё и ещё. Давайте уважать себя, наших предков и наших потомков. От нас зависит, как они будут относиться к русскому языку, а вместе с ним и к своей истории и к Родине.
В таких условиях полагаю, что русский язык наряду с иными государственными символами, такими как флаг, герб, гимн, может получить уголовно-правовую защиту. Иными словами, за оскорбление русского языка должна наступать уголовная ответственность. Больших трудов от законодателя это не потребует.
Тем более, если внесённая поправка в Основной закон страны, в которой русский язык признается языком государствообразующего народа, будет одобрена людьми.
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