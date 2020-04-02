В мире есть совершенно разные конституции. В одних странах они весьма лаконичны и насчитывают два-три десятка статей. В других — настолько объёмны, что приходится чуть ли не в двух томах издавать. Аналогично дело обстоит и с внесением в них изменений. Где-то они незыблемы и неприкосновенны, а где-то власти не видят ничего зазорного в том, чтобы вносить изменения по нескольку раз в год.

Мы привыкли к тому, что Конституция — это последняя инстанция, к которой можно апеллировать и на которую можно опираться. Она не участвует в ежедневном правоприменении, но является тем каркасом, на котором держатся и которому должны соответствовать абсолютно все нормативные акты государства. Основной закон страны задаёт «золотой стандарт», как в сфере прав человека, так и в области государственного устройства и защиты его ценностей.

Конституции России без малого три десятка лет. Когда она разрабатывалась и принималась, наша страна находилась совсем в других политических, экономических и геополитических условиях. За это время мы прошли огромный путь, сделали невероятный скачок вперед. Изменились практически все аспекты нашей жизни. Поэтому вполне оправданно, что изменившиеся реалии получат своё отражение в поправках к Конституции.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, президент страны как гарант Конституции вполне мог бы просто подписать закон о внесении поправок, который в соответствии со всеми имеющимися правовыми основаниями вступил бы в силу уже пару недель назад. Но глава государства решил получить всенародное одобрение этой инициативы, чтобы каркас, о котором я упоминал, стал ещё крепче.

И здесь всё просто: если люди проголосуют «за», то новая редакция Конституции России вступит в законную силу, если «нет», то всё останется по-старому. Уверен, что большинство наших граждан понимают высокую актуальность и положительные результаты голосования. Поэтому я хотел бы остановиться на нескольких новеллах, более подробное рассмотрение которых, надеюсь, поможет сделать свой выбор.

Первая касается защиты русского языка. Предполагается, что новая редакция конституционной нормы будет звучать следующим образом: «Государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

Действительно, русский язык поразителен в своем многообразии и точности выражения человеческих чувств и переживаний. С его помощью можно передать всю палитру природной красоты и культурной глубины русского человека. Это язык межнационального общения для многих народов. Совершенно нет никаких сомнений, что у него большое будущее.

Мы смогли не растерять его в трудные девяностые, когда к нам потоком хлынуло всё иностранное, чужое, которое могло в одночасье заполнить наше сознание и лишить самоидентичности. Но мы выстояли, преодолели все испытания, во многом благодаря нашему родному русскому языку.

mago stock&people/www.imago-images.de/Global Look Press

Кроме того, нападки на русский язык, угрозы запретить разговаривать на нём, стали одной из основных причин Крымской весны 2014 года. Тогда жители Севастополя и Крыма, понимая, к чему может привести государственный переворот на Украине, приход к власти националистических радикальных группировок, которые одной из основных своих целей поставили повсеместное уничтожение русской культуры и русского языка, воспользовались своим неотъемлемым правом на самоопределение, провозгласили независимость, а затем вернулись в состав России.

Считаю, что о любом языке, независимо от того, какое количество людей говорит на нём, уместно говорить только в превосходной степени. Это совершенно уникальный культурный феномен, сотканный из общности людей, культурных достижений и интеллекта. С помощью языка люди молятся Богу, признаются в любви, учат детей, читают книги, сочиняют стихи и складывают песни. На языках делаются научные открытия, на них звучат первые и последние слова человека.

Каким бы ни был язык — литературным, научным, публицистичным, жаргонным, простым или сложным, — он достоин только изучения и применения.

Игорь Иванко​/АГН «Москва»

К сожалению, все мы стали свидетелями того, как сегодня в угоду сиюминутным политическим целям и интересам русский язык начинают унижать или оправдывать такое унижение. И абсолютно недопустимо, когда мы молча терпим, списывая этот позор на некую толерантность и свободу слова. Надо чётко понимать, что это тест, проверка, пробный камень. Стерпим один раз, будут другие, потом ещё и ещё. Давайте уважать себя, наших предков и наших потомков. От нас зависит, как они будут относиться к русскому языку, а вместе с ним и к своей истории и к Родине.

В таких условиях полагаю, что русский язык наряду с иными государственными символами, такими как флаг, герб, гимн, может получить уголовно-правовую защиту. Иными словами, за оскорбление русского языка должна наступать уголовная ответственность. Больших трудов от законодателя это не потребует.

Тем более, если внесённая поправка в Основной закон страны, в которой русский язык признается языком государствообразующего народа, будет одобрена людьми.