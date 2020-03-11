Конституционный суд в течение семи дней после получения должен рассмотреть президентский запрос о соответствии основному закону поправки об обнулении президентских сроков. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По его словам, «в законе о поправке всё это предусмотрено»,
Расширенное право Владимира Путина вновь возглавить государство даёт вводимая часть 31 статьи 81 Конституции, которая появится в главном законе в случае поддержки поправок гражданами на общероссийском голосовании.
Предложение об обнулении числа сроков для нынешнего президента Владимира Путина высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Изменение в Конституции предполагает отказ от учёта предыдущих сроков главы государства. Это позволит ему после принятия поправок снова занять главный пост страны, невзирая на предыдущие четыре срока с перерывом на президентство Дмитрия Медведева.
Позднее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что в Конституции сохранятся ограничения на число президентских сроков. Возможность снова стать лидером нации появляется только в «конкретной ситуации» и носит переходный характер.
Как писал NEWS.ru, оппозиция уже уведомила мэрию Москвы о проведении 21 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова.
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