https://static.news.ru/photo/1717e136-63b0-11ea-8dfb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конституционный суд в течение семи дней после получения должен рассмотреть президентский запрос о соответствии основному закону поправки об обнулении президентских сроков. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, «в законе о поправке всё это предусмотрено», передаёт РИА Новости. При этом возможность действующего главы государства баллотироваться на предстоящих выборах без учёта нормы о максимум двух сроках президентства сенатор назвал «специальным конституционным регулированием». Это по его словам не является противоречием.

Расширенное право Владимира Путина вновь возглавить государство даёт вводимая часть 31 статьи 81 Конституции, которая появится в главном законе в случае поддержки поправок гражданами на общероссийском голосовании.

Предложение об обнулении числа сроков для нынешнего президента Владимира Путина высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Изменение в Конституции предполагает отказ от учёта предыдущих сроков главы государства. Это позволит ему после принятия поправок снова занять главный пост страны, невзирая на предыдущие четыре срока с перерывом на президентство Дмитрия Медведева.

Позднее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что в Конституции сохранятся ограничения на число президентских сроков. Возможность снова стать лидером нации появляется только в «конкретной ситуации» и носит переходный характер.

Как писал NEWS.ru, оппозиция уже уведомила мэрию Москвы о проведении 21 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова.