Конституционные суды в регионах РФ могут упразднить до 1 января 2023 года

https://static.news.ru/photo/c0cf26a2-283c-11eb-ba81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Ко второму чтению законопроекта о механизме прекращения полномочий судей депутаты Госдумы внесли в документ правки, согласно которым регионы РФ к 1 января 2023 года обязаны упразднить конституционные суды. При этом субъекты получат право создавать конституционные советы при законодательных собраниях.

Текст правок опубликован в думской электронной базе. Законопроект, внесённый президентом страны Владимиром Путиным, приняли в первом чтении 21 октября. Поправку о роспуске региональных конституционных судов рекомендовал внести комитет по государственному строительству и законодательству. Также предлагается признать с 2023 года утратившей силу статью 27 федерального закона «О судебной системе РФ», посвящённую конституционным судам субъектов.

Если законопроект будет принят, конституционные суды регионов не смогут принимать к производству новые дела, а рассмотрение уже принятых дел должно быть завершено до роспуска. Также в случае принятия документа прекратится назначение новых судей. Действующим судьям, которые выйдут в отставку из-за новых правовых норм, обеспечат сохранность всех положенных гарантий.

Комитет по госстроительству также поддержал поправку, которая определяет мировых судей как судей общей юрисдикции в регионах.

Как передавал NEWS.ru, ранее Путин подписал закон о федеральном Конституционном суде, который разрешает назначение председателя и заместителя КС не из числа судей органа.