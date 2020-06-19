В последние дни только и разговоров об активизации и выходе из тени, пожалуй, самой мощной и загадочной фигуры времен позднего Ельцина и раннего Путина — Александра Волошина. Политик не публичный, явно не Робеспьер, если использовать выражение самого Владимира Путина, Александр Стальевич возглавлял кремлевскую администрацию в тот момент, когда Семья выбирала преемника для уже явно уставшего к тому времени от руководства Бориса Николаевича.

И, надо полагать, в таком выборе Волошину принадлежала не последняя роль. К слову, многие были уверены в том, что три первых года путинского президентства именно он был, что называется, главным кормчим. Именно его новая команда выходцев с берегов Невы благодарила за науку управления государством. Тогда же за Волошиным закрепилась репутация «серого кардинала», чему немало способствовала его непубличность и отказ от контактов с прессой. Во всяком случае, когда Ельцин на ступеньках Кремлёвского дворца прощался с Путиным за их спиной стоял Стальевич, которому уже тогда приписывали авторство концепции «управляемой демократии». Той, что позже стала ассоциироваться исключительно с именем Владислава Суркова. Существует даже версия, что именно Волошин дал приказ о немедленном штурме захваченного террористами Театрального центра на Дубровке в Москве. И эта операция значительно укрепила авторитет нового президента.

Александр Волошин Сергей Мамонтов/РИА Новости

Собственно, о новой тенденции выхода из тени ельцинского клана заговорили ещё тогда, когда публично подтвердили статус Валентина Юмашева, как внештатного советника Владимира Путина. Но, как утверждают, Юмашев якобы серьёзно болен. А потому не может быть активным в политике, хотя позволил себе не так давно откровенное интервью. Вот вхождение Волошина в руководство ведущей российской IT-компании, Яндекса, было воспринято, как заявка на активную игру на важнейшем информационном поле. К тому же в декабре 2019 появилась информация о его назначении координатором Экспертного совета при правительстве Дмитрия Медведева. А такая позиция неофициально приравнивалась к уровню вице-премьера. Но с уходом в отставку Медведева ничего не слышно и о самом совете.

Новым сигналом стало пространное интервью Волошина, данное сотрудникам Ельцин-центра, в котором он представил сдержанную оценку положения дел в стране и во власти. Ясно, что вряд ли бы он решился на такой демарш без соответствующей санкции. Тем более, что узок круг доступа к такому диалогу с журналистами «либерального форпоста». Но те, кому надо быть в курсе, без сомнения, сделали свои выводы.

Известно, что лично Владимир Путин был и остаётся гарантом интересов, безопасности и сохранения влияния постельцинского клана. И, видимо, негромкое возвращение на авансцену Стальевича имеет свою сверхзадачу. Однако появившиеся в последние дни прогнозы о том, что он может возглавить новую и эффективную либеральную партию пока не выглядят убедительными. Хотя такие намёки явно напоминают предметное тестирование общественного мнения.

Впрочем, если звёзды опять зажигают, значит, это кому-то надо. Нельзя исключить и то, что накануне вероятной перезагрузки политической системы страны лично президенту понадобились дополнительные элементы сложной конструкции сдержек и противовесов, глобального баланса. И тогда оказались востребованными опыт и связи, включая международные, Александра Волошина, который как бы олицетворяет собой связку двух эпох — Ельцина и Путина. Представляет разумных либералов с практическим опытом руководства. А значит, мог бы выступить посредником в заключении исторического компромисса между умеренными либералами и патриотами-государственниками, способствуя ликвидации раскола элит.