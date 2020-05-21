Счастливое выздоровление и возвращение к своим служебным обязанностям главы правительства Михаила Мишустина не остановили поток околополитических спекуляций, Telegram-откровений и «самых достоверных» инсайдов о его ближайшем политическом будущем. Причём как традиционные надёжные, но анонимные источники, так и классические пикейные жилеты в основном муссируют темы неизбежной замены премьер-министра и усиливающейся конкуренции в среде группировок, лоббирующих очередного потенциального преемника.

Пророков не смущает даже тот факт, что обычно президент не склонен быстро менять коней, тем более на сложной переправе. В ответ вспоминают в этой связи ситуацию, когда Михаила Фрадкова сменил на премьерском посту Виктор Зубков, который, в свою очередь, через восемь месяцев уступил его Дмитрию Медведеву. Тем более что очередной мировой кризис в тот момент ещё только назревал. Нынешние же критики Мишустина, к числу которых, в первую очередь, относят силовиков, уверены, что он не справится с депрессивной ситуацией выхода из пандемийной паузы и не сможет эффективно и оперативно управлять восстановлением экономики.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Одновременно появляются инсайды о том, что слабо поддающийся давлению и не принимающий скоротечных решений президент, мол, продолжает консультативные встречи с политиками, которые вполне могут стать номерами один в Белом доме. И то принимает для длительной беседы столичного мэра Сергея Собянина, то первого зама премьера Андрея Белоусова. Из таких фактов делаются долгоиграющие выводы.

Между тем в большом ходу анализ неких косвенных признаков продолжающейся жёсткой борьбы различных групп политического и экономического влияния, которая иногда принимает совершенно неожиданные формы. В частности, считается, что скандал, вызванный пожаром и гибелью людей по причине некачественной работы ряда ИВЛ в стационарах Москвы и Санкт-Петербурга, — не просто техническое расследование, выявившее факт использования при их сборке китайских компонентов вместо отечественных. Это жёсткий удар по репутации главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Дело в том, что его критиков очень сильно обеспокоил наметившийся, дескать, политический альянс Чемезова и Собянина. А потому по такому тандему и был нанесён превентивный удар.

Сергей Чемезов Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Аналогичным образом подходят и к объявленной отставке Азера Талыбова, до последнего времени заместителя главы Минэкономразвития. Дело в том, что он известен как ближайший соратник главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, помощником которой и начинал свою карьеру. Учитывая, что именно это министерство отвечает за разработку основных параметров программ стимулирования экономического роста, такая отставка трактуется в качестве доказательства ослабления либеральной группировки в правительстве, к которой, естественно, принадлежит и премьер Мишустин. А, следовательно, и как шаг на пути перехода к мобилизационной экономике, сторонником которой числится как раз Андрей Белоусов.

Одновременно циркулирует информация о якобы предрешённой отставке и самой Набиуллиной. А потому, делают свои долгоиграющие выводы теневые аналитики, тандем Мишустин — Набиуллина просуществует до момента достижения условного дна, например, до резкого падения курса рубля. После этого все огрехи будут списаны на них, как в своё время дефолт — на премьера Сергея Кириенко, и новый глава кабмина начнёт всё как бы с чистого листа. Что ж, посмотрим...