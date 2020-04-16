Вчерашние картинки с толпами при входе на московские станции метро всколыхнули столичную изоляционную общественность. Интернет полнится разного рода хэштегами типа #собянинавотставку или петициями и прямыми обращениями к президенту с теми же требованиями. Собственно, такой антисобянинский всплеск можно в значительной степени объяснить непрекращающейся, особенно на фоне коронавирусного обострения, подковерной политической борьбой. Ясно ведь, что для немалого числа политиков выход из ситуации пандемии сведется к старинной формуле: или грудь в крестах, или голова в кустах. И в таком политическом контексте — каждое лыко в строку.

Действительно, всякое новое дело неизбежно без трений. Ясно, что вчера далеко не всё было учтено: у полицейских не было достаточного числа планшетов, власти, видимо, не обладали полной статистикой количества горожан, отправляющихся с утра на работу на общественном транспорте. Да и сами граждане не проявили сознательности и не стремились соблюдать искомую дистанцию в полтора-два метра, а сразу по «довирусной» привычке сгрудились в кучу. Понятно, что в данном случае могли бы и сами отрегулировать свой строй. Но в утреннем ажиотаже было не до невыученных уроков пандемии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый блин вышел по традиции комом, но уже сегодня в метро все выглядит вполне цивильно: проверки выборочные, а полицейских постепенно заменяют на контролёров подземки. Словом, следов вчерашнего «косяка» вроде бы уже нет. Но осадочек не просто остался. Всеми силами культивируется некие боль и отчаянье, порожденные-де вчерашним эпизодом. Столичного мэра громогласно обвиняют в неминуемом нарушении своих же предписаний, в провоцировании массового заражения, а значит, и в причинении смерти многим горожанам.

Казалось бы, даже самым жёстким критикам стоило бы подождать хотя бы истечения двухнедельного инкубационного периода для москвичей, оказавшихся в тех скорбных очередях метрополитена. А потом уже с реальными цифрами в руках идти в суды, апеллировать к президенту и призывать на голову собянинской команды громы и молнии. Тем более, что после введения тех самых QR-кодов вычислить именно тех горожан, что толпились вчера у входа в метро, не представит особого труда. И если факт массового инфицирования подтвердится, то решительно протестовать, требовать, митинговать на удалёнке.

Но традиционные оппоненты столичного градоначальника ждать не расположены. Традиционные, потому что в суды поспешили обратить небезызвестный Илья Яшин от имени своего муниципального совета «Красносельский» и его коллеги и духовно-политические братья-муниципалы из Хамовников. Ощущение, что для них настал звёздный момент сведения счётов за отказ в регистрации на недавних выборах в Мосгордуму.

Сергей Собянин Сергей Булкин/NEWS.ru

Притом, что все понимают: ситуация в Москве серьёзная. Принимаемые меры оперативные, необходимые, но далеко не всегда до мелочей продуманные. Притом, что многое приходится предпринимать, что называется, с листа. Опыта действий в подобных ситуациях практически ни у кого просто нет. С боровшимися с испанской и тифом в годы гражданской не проконсультируешься. Ставка — спасение человеческих жизней. А потому постоянные обвинения в незаконности разного рода ограничений выглядят чистой воды фарисейством. Не время ещё подводить хоть какие-то итоги. Хотя плоды недавней медицинской оптимизации реально оказались горькими.

Можно себе представить, как взорвутся от возмущения нынешние критики Собянина, если, как вчера допустил президент, к профилактическим мероприятиям будет привлечена армия. Только жаловаться уже придётся самому господу богу.