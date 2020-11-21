Комнату отдыха Путина впервые показали по ТВ

Владимир Путин встретился с журналистами телеканала «Россия 1» в резиденции в Ново-Огарёво. Беседовал президент с представителями СМИ в комнате отдыха.
Глава государства рассказал об актуальных проблемах, таких как трёхстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, отношения России и США. Кадры интервью
Комната отдыха выполнена в светлых тонах. Несмотря на название, в ней чувствуется рабочая атмосфера, которая располагает к деловым беседам. В комнате отдыха президента нет никаких предметов, привлекающих к себе отдельное внимание.
В помещении стоят два круглых кресла, стол, диван и телевизор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оригинальная фигурка на столе у президента РФ Владимира Путина во время его выступления на саммите АТЭС, который в этом году проходит в режиме видеоконференции, оказалась сувениром из Малайзии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.