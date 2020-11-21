Комнату отдыха Путина впервые показали по ТВ

https://static.news.ru/photo/4501e7e4-2d28-11eb-b44e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин встретился с журналистами телеканала «Россия 1» в резиденции в Ново-Огарёво. Беседовал президент с представителями СМИ в комнате отдыха.

Глава государства рассказал об актуальных проблемах, таких как трёхстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, отношения России и США. Кадры интервью появились в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин». Там же можно увидеть и интерьер помещения.

Комната отдыха выполнена в светлых тонах. Несмотря на название, в ней чувствуется рабочая атмосфера, которая располагает к деловым беседам. В комнате отдыха президента нет никаких предметов, привлекающих к себе отдельное внимание.

В помещении стоят два круглых кресла, стол, диван и телевизор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оригинальная фигурка на столе у президента РФ Владимира Путина во время его выступления на саммите АТЭС, который в этом году проходит в режиме видеоконференции, оказалась сувениром из Малайзии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.