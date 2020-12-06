Коммунизма в отдельно взятом регионе не случилось

Республика Хакасия, богатая лесом, углём и минералами, — рай для любителей нетронутой природы — попала в тяжёлую ситуацию. С одной стороны, кризис из-за COVID-19: врачи жалуются на отсутствие необходимых лекарств и нехватку коек, да и сам губернатор подхватил эту заразу. С другой, ряд экспертов полагает, что этому субъекту грозит прямое банкротство и введение внешнего управления по примеру Ингушетии.

По некоторым данным, долг Хакасии достигает уже 13 миллиардов рублей, что для небольшой республики величина в принципе неподъёмная. Конечно, Хакасия не первая и не последняя столь закредитованная территория России. Во многом это следствие того, что федеральные трансферты «терялись» по пути из Минфина, будучи «размазанными» по разным ведомствам. А для выполнения разного рода программ регионам зачастую приходится брать коммерческие кредиты под немалые проценты.

Но у молодого и нежданного губернатора Хакасии Валентина Коновалова изначально было особое положение. Все мы помним, при каких обстоятельствах в 2018 году он одержал, что называется, незапланированную победу, как в первом туре опередил кандидата и действовавшего губернатора Виктора Зимина. А ведь последнего напрямую поддерживал самый известный хакас, министр обороны Сергей Шойгу, о чём говорили развешенные во всех углах билборды. Но харизмы одного из самых популярных российских деятелей не хватило, чтобы сохранить местный статус-кво, и губернатор срочно ушёл со своего поста. Затем один за другим стали сниматься соперники Коновалова, занявшие в первом туре третье и четвёртое места. В республике появился врио губернатора, который уже не мог участвовать в этих выборах. Их собирались отложить на год. В конце концов, 30-летнему коммунисту во втором туре предстояло конкурировать с самим собой, что непросто. Но он был избран, вопреки всем обстоятельствам и интригам.

r-19.ru

Но, понятно, после такого афронта неопытный управленец, обещавший заставить платить налоги многочисленные компании, разрабатывавшие природные ресурсы в республике, и все его действия оказались под увеличительным стеклом. И центральные СМИ с удовольствием подмечали все его промахи. Иногда излишне пристрастно, как это было с информацией о якобы выплаченных заместителям Коновалова огромных для небогатой республики премиальных. Тогда он попытался объяснить, что просто компенсировал маленькие зарплаты работникам республиканского представительства в Москве, поскольку их давно не повышавшийся заработок просто не соответствовал дорогой столичной жизни.

Так или иначе, Коновалов уже получил республику на грани банкротства и ничего кардинально изменить не смог. Более того, его родная партия, представители которой обещали обеспечить своего молодого удачливого члена лучшими советниками, так ничего толком и не сделала. То ли мозговитых современных советников не оказалось, то ли фракция изначально не собиралась ссориться с Кремлём из-за карьеры Коновалова. Более того после отставки Сергея Левченко, которого Геннадий Зюганов представлял идеальным региональным управленцем, у партии и вовсе нет планов по спасению другого своего ставленника.

И, как рассказывают в республике, серьёзным ударом для Валентина Коновалова стала встреча с секретарём Совбеза Николаем Патрушевым, который, дескать, сообщил молодому коллеге, что его Хакасия среди тех субъектов, в которых средства, выделяемые на реализацию национальных проектов, растаскиваются наиболее интенсивно. Не исключено, что Коновалов уйдёт не сразу, но под него подведут опытного управленца, на которого в реальности и будут замкнуты все рычаги власти. Вполне допустимо, что уже под нового реального хозяина республики из казны и было выделено 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию ветхого и аварийного жилья.