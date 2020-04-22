Коммунисты устроили акцию у мавзолея Ленина

https://static.news.ru/photo/c53ed1d8-8495-11ea-ba84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько десятков членов Коммунистической партии России 22 апреля возложили цветы к мавзолею Владимира Ленина в честь 150-летнего юбилея лидера Октябрьской революции и первого руководителя Советского Союза.

По информации ТАСС, акцию посетили руководители КПРФ, депутаты Госдумы, руководители московской и областной партийных организаций, активисты. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов выступил с речью, в которой поздравил россиян с «действительно очень знаковым, важным, эпохальным событием».

Мы договорились соблюдать все меры предосторожности, подавляющее большинство участников возложения были в медицинских масках, на социальной дистанции, — заявил в комментарии ТАСС депутат Юрий Афонин.

Как уточнили РБК в Федеральной службе охраны, центральная площадь страны открыта для посещения. Коммунистам разрешили возложить цветы и венки к мавзолею при условии разбиения участников акции на группы и соблюдения безопасной дистанции между собравшимися. Помещение, где хранится мумия Ленина, осталось закрытым.

Массовые мероприятия в Москве запрещены с первой половины марта, писал NEWS.ru.

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