Коммунисты устроили акцию у мавзолея Ленина

Несколько десятков членов Коммунистической партии России 22 апреля возложили цветы к мавзолею Владимира Ленина в честь 150-летнего юбилея лидера Октябрьской революции и первого руководителя Советского Союза.
По информации ТАСС, акцию посетили руководители КПРФ, депутаты Госдумы, руководители московской и областной партийных организаций, активисты. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов выступил с речью, в которой поздравил россиян с «действительно очень знаковым, важным, эпохальным событием».
Мы договорились соблюдать все меры предосторожности, подавляющее большинство участников возложения были в медицинских масках, на социальной дистанции, — заявил в комментарии ТАСС депутат Юрий Афонин.
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