Коммунисты хотят уравнять «Единую Россию» и оппозицию в Госдуме

Вторая по величине фракция Госдумы, представленная партией КПРФ, готовит законопроект о дополнительных привилегиях парламентской оппозиции. По замыслу коммунистов, в России, как и в некоторых странах Европы, парламентское меньшинство должно иметь возможность вносить на рассмотрение законопроекты даже вопреки позиции большинства — партии власти, а также блокировать принятие «чужих» законов единогласным голосованием против. Авторы поправок аргументируют их тем, что сейчас оппозиционные фракции фактически бесправны, а значит игнорируются интересы миллионов избирателей.

На прошедшем в субботу пленуме КПРФ первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников заявил о том, что фракция собирается внести в парламент закон «Об оппозиции». Один из соавторов законопроекта, парламентарий от КПРФ Юрий Синельщиков объяснил NEWS.ru, что коммунисты «подсмотрели» этот закон у коллег в Европе. Как объяснил Синельщиков, у оппозиции вне зависимости от её численности должно быть право на рассмотрение некоторых ее законопроектов без учета мнения конституционного большинства «Единой России». Речь идёт об оппозиции, представленной в парламенте, ведь, по словам депутата, «прав она сейчас имеет не больше, чем Алексей Навальный».

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При этом за парламентской оппозицией стоят миллионы, десятки миллионов избирателей, русских, российских людей. Получается, что мы их мнение игнорируем. Депутатам от оппозиции нужны права, которые заставляли бы их заинтересованно трудиться, — объясняет Синельщиков.

КПРФ как-то уже пыталась внести в парламент похожие поправки, но с тех пор ситуация и подход к законопроекту изменился. По словам Синельщикова, при работе над документом он больше ориентировался не на опыт каких-то конкретных стран, а на Европарламент. Евродепутаты давали ему рекомендации, советовали как лучше прописать работу с инициативами оппозиции. При этом в зарубежном опыте есть то, что «нам явно не подойдет», признает Синельщиков.

В основном нормы перенимали из всякого рода зарубежных законов, нормативных актов, главным образом европейских. В прежних вариантах законопроекта этого не было, они были более «вялые» в этом смысле. Но сейчас другая постановка вопроса — если, допустим, оппозиция единогласно проголосовала против, то закон не может быть принят даже конституционным большинством,— рассказывает депутат.

Законопроект пока ещё находится на стадии разработки. Во фракции КПРФ говорят, что хотят создать формы и механизмы, которые бы заставляли бы единороссов учитывать мнение оппозиции.

Сейчас, к примеру, 90 подписей позволяют прийти в Конституционный суд с жалобой, определенное количество подписей — начать парламентское расследование и так далее, — объясняет Юрий Синельщиков.

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Однако для того, чтобы инициатива была реализована её сейчас должно поддержать большинство в парламенте. Иными словами «Единая Россия» должна проголосовать за то, чтобы себя ослабить. По мнению главы политической экспертной группы Константина Калачёва, теоретически на это есть шанс, если власть посчитает, что Думе надо добавить престижности и легитимности, сделать нижнюю палату «местом для дискуссий». Ведь всё равно при принятии законов последнее слово остается за президентом России, который может подписать его или не подписать.

С другой стороны в последнее время позиции КПРФ, её политический капитал, усилились. Не факт, что власть захочет делиться в такой ситуации с ними привилегиями или как-то иначе усиливать коммунистов, — размышляет Калачёв.

Политолог Аббас Галлямов заявил NEWS.ru, что законопроект «конечно не примут». При этом он отметил, что «сама инициатива — очень сильная» и «призвана подчеркнуть, что несмотря на все репрессии, оппозиция в стране жива и не складывает оружия».

Получить комментарий от фракции «Единой России» в Госдуме к моменту публикации материала не удалось.