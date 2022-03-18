«Коммунисты России»: вопрос об уходе Сурайкина не обсуждался

Вопрос об уходе Максима Сурайкина с поста председателя ЦК партии «Коммунисты России» не обсуждается. Об этом политик заявил РИА Новости. Он также отметил, что тех, кто подделал документы съезда, ждёт привлечение к партийной ответственности.

Ранее в партии опровергли информацию, распространённую в ряде Telegram-каналов, о том, что якобы прошёл съезд «Коммунистов России». В Минюст и Генпрокуратуру были направлены запросы с просьбой о проведении проверки и привлечении распространителей ложных документов.

На данный момент, поскольку мы видим, что никакого съезда не было, мы видим только гуляющие в Сети видео, где четыре члена нашей партии заявляют, что прошёл съезд, что всех переизбрали и так далее. Поэтому сегодня у нас будет расширенное Политбюро в 14:00, наверное, в ближайшие дни мы соберём пленум ЦК. И, конечно, придётся съезд там проводить, но уже полноценный, и, соответственно, с этими товарищами решать вопрос об их партийной ответственности за эту провокацию, — сказал Сурайкин.

Председатель ЦК партии также отметил, что подавляющее большинство членов «Коммунистов России» не поднимали вопрос о его уходе со своего поста.

Есть отдельно небольшая группа, которая поддалась на влияние каких-то деструктивных сил. Поэтому мы сейчас все партийные процедуры проведём, чтобы этот вопрос решить, — заключил Сурайкин.

Ранее председатель ЦК «Коммунистов России» высказался о циничной позиции Запада, связанной с травлей россиян по всему миру, а также поддержал главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который запостил в Twitter лозунг Russian lives matter.

По его словам, европейцы и американцы, крича со всех трибун о правах человека, фактически поощряют разжигание межнациональной розни, вводя санкции и разрешая в Facebook призывы к насилию в отношении российских военных.