https://static.news.ru/photo/7a7e3ebc-2299-11ea-929d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kudryavtsev/Global Look Press

«Коммунисты России» не согласны с мнением Владимира Путина об ответственности Владимира Ленина в существующих сегодня «болевых точках» страны. Председатель ЦК партии Максим Сурайкин считает, что если государство разрушается, то форма его устройства на это не влияет.

Напомним, президент заявил на большой пресс-конференции, что Ленин был не государственным деятелем, а революционером, а предложенная им модель государства создала «болевые точки» в национально-территориальном вопросе, счёт которых сегодня идёт на тысячи.

Сурайкин заявил, что «для настоящих коммунистов Ленин — это святое», поэтому они не согласны с президентом.

Понятно, что у Владимиру Владимировичу кажется, что если бы мы пошли по сталинскому пути, и было создано унитарное государство, предпосылок распада не было бы. Но я думаю, что когда государство разрушается внешними силами и внутренними врагами, форма (его устройства) не сильно влияет. Яркий пример — Украина — унитарное государство, — заключил он.

Он считает, что если бы СССР «насильно не разрушили», он существовал бы «ещё долгие годы».

На тот исторический период, когда Ленин строил советское государство, другой возможности объединить, восстановить единство страны не было. ... Достаточно быстро удалось восстановить федеральное единство, построить единую экономику и единое государство. Все это было реально, — считает лидер «Коммунистов России».

Ранее NEWS.ru писал, что тело Владимира Ленина не стоит выносить из мавзолея на Красной площади в Москве, по мнению Владимира Путина.