Коммунистов призвали думать об интересах всех граждан при оценке QR-кодов

КПРФ должна учитывать интересы всего населения страны России, а не только его части, проводя оценку внедрения QR-кодов. Такое мнение выразила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, член фракции «Единая Россия» Татьяна Соломатина в разговоре с «Радио 1», комментируя инициативу коммунистов проверить законность введения QR-кодов.

Я считаю, что если мы защищаем права одной половины жителей, почему мы вообще делим. Кто защитит мои интересы и интересы других людей. Демарш этот обоснован на одну половину, надо спросить вторую половину людей, которая вынуждена прививаться и ревакцинироваться каждые шесть месяцев, — заявила Соломатина.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что использование QR-кодов для допуска в общественные места и к дальним поездкам на поездах и самолётах нарушает шесть статей Конституции и носит провокационный характер. Партия намерена попросить Конституционный суд о проверке правительственных законопроектов.

В свою очередь член президиума и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил, что КПРФ становится организатором акций протеста из-за намерения правительства ввести систему QR-кодов в России, однако не может повести людей за собой «на полицейских». Кроме того, по его словам, сейчас люди сами не выражают желания выходить на уличные акции.