Комитет Совфеда одобрил закон о неприкосновенности бывшего президента

https://static.news.ru/photo/e4807fdc-3eb8-11eb-9efc-fa163e074e61_660.jpg Фото: sf_press/flickr.com

Закон о расширении гарантий бывшему президенту РФ и членам его семьи одобрен профильным комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству. Верхняя палата рассмотрит документ в среду, 16 декабря.

В соответствии с действующим законодательством, лицо, покинувшее пост президента РФ, может быть лишено неприкосновенности, если возбуждается уголовное дело по факту совершения им тяжкого преступления в период пребывания в должности главы государства. Инициатором процесса выступает глава Следственного комитета РФ, направляя представление о процедуре в Госдуму, — и уже она должна дать согласие на лишение экс-президента неприкосновенности. Затем постановление направляется в Совет Федерации, который должен рассмотреть этот вопрос в течение трёх месяцев.

По словам главы комитета Совфеда по законодательству Андрея Клишаса, новый проект позволит привести положения закона о гарантиях бывшему президенту в соответствие конституционным изменениям. В случае его принятия для лишения неприкосновенности экс-главы государства Госдума должна будет предъявить ему обвинение в государственной измене или в ином тяжком преступлении, которое должно быть подтверждено заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка. В таком случае, основываясь на обвинениях, Совет Федерации может лишить экс-президента неприкосновенности.

Закон предполагает, что лицо, покинувшее президентский пост, не может быть привлечено к уголовной или административной ответственности, задержано, арестовано, подвергнуто обыску, допросу или личному досмотру. Под положение о неприкосновенности подпадает занимаемые таким лицом жилые и служебные помещения, используемые транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что закон о неприкосновенности занимавших высший пост страны и дающий дополнительные гарантии для их семей приняла Госдума в третьем чтении. Авторами законопроекта являются глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.