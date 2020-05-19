Комитет СФ поддержал законопроект о голосовании дистанционно и по почте

https://static.news.ru/photo/6a9b685e-99bc-11ea-ac8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству 19 мая поддержал законопроект, разрешающий голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также собирать подписи избирателей за кандидата при помощи портала «Госуслуги».

Документ также позволяет отложить выборы губернатора региона при введении режима ЧС, передаёт РИА Новости.

Уточняется, что верхняя палата российского парламента рассмотрит проект закона 20 мая.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к гражданам заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ будет перенесено. Глава государства подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса приоритетом являются здоровье и безопасность людей.

Госдума ранее приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции. Также бывший глава государства получает право на пожизненное членство в Совфеде.