Комитет Госдумы по энергетике выступил за назначение Новака вице-премьером

https://static.news.ru/photo/f14b7d06-2280-11eb-aff6-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профильный комитет Госдумы поддержал назначение Александра Новака на пост заместителя председателя правительства России. С соответствующей рекомендацией комитет по энергетике обратился в нижнюю палату парламента.

Комитет ГД по энергетике поддержал кандидатуру Новака. Нижней палате парламента рекомендовали утвердить его на должность заместителя председателя правительства РФ, передаёт РИА Новости.

Ранее кандидатуру Новака на рассмотрение в Госдуму внёс глава кабинета министров Михаил Мишустин. Вместе с тем он объявил, что предложил ещё несколько кандидатур на ряд должностей в правительстве.

Александр Новак родился 23 августа 1971 года в Авдеевке Донецкой области Украины. Окончил Норильский индустриальный институт, а также МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве по специальности «менеджмент». Занимал должность министра энергетики РФ с 2012 года.

Согласно новому конституционному закону, кандидаты на посты в правительстве проходят согласование в нижней палате парламента РФ.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин ранее подписал указ об учреждении в РФ ещё одной должности заместителя премьер-министра.