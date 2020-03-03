https://static.news.ru/photo/8beda4be-5d66-11ea-8fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в конституции о защите территориальной целостности страны. Она предусматривает запрет на действия, ведущие к отчуждению территорий.

Дополнить предлагается статью 67 Основного закона. Согласно тексту предлагаемых изменений, «действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил конституционную поправку президента, предусматривающую упоминание Бога в Основном законе. По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, это не нарушит прав атеистов. Также комитетом была рекомендована к поддержке поправка, закрепляющая за русским народом статус государствообразующего.

Законопроект о поправках будет принят, если его одобрят не менее двух третей депутатов Госдумы, три четверти и более членов Совета Федерации и две трети региональных парламентов. После этого документ должен подписать президент.

Ранее NEWS.ru писал о том, что внеплановые заседания заксобраний регионов России, на которых планируется утвердить поправки в Конституцию, назначили на 12 марта.