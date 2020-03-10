Заседание Государственной думы 10 марта 2020 года можно назвать историческим. В нижнюю палату парламента была оперативно внесена и затем не менее оперативно одобрена поправка об обнулении президентских сроков. Глава государства решил лично отреагировать на законодательную инициативу Валентины Терешковой и с трибуны Госдумы поддержал легендарную женщину-космонавта и депутата, правда, с некоторыми оговорками. В то же время глава государства не оценил рвения единороссов о досрочных выборах в российский парламент. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, посчитали произошедшее в здании на Охотном ряду достойным сценарием для избирателя, на настроение которого накануне негативно повлияли новости о падении курса рубля после заявления России о выходе из ОПЕК.

«Хвост виляет собакой»

Ещё до начала пленарного заседания стало понятно, что день на Охотном ряду предстоит долгий и не обойдется без неожиданностей. Всю прошлую неделю парламентарии с упорством, достойным лучшего применения, опровергали слухи о своём самороспуске. И вот, как гром среди ясного неба, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму, обозначив, что можно сделать это уже 20 сентября. Объяснил он это тем, что после проведения конституционной реформы стране нужен новый парламент с обновленными полномочиями.

Следом за ним слово берет депутат от «Единой России» Александр Карелин, который заявил, что под новые полномочия, которые даст обновленная Конституция, нужно провести выборы. И внёс соответствующую поправку.

Жириновский просто раньше узнал то, с чем собирался выступить коллега Карелин. И постарался набрать на этом медийных очков. А если уж глубоко уважаемый мною Александр Александрович Карелин за досрочный выборы, то, похоже, они состоятся, — написал в своем телеграмм-канале коллега Карелина по фракции Антон Горелкин.

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Предложение восторженно приняли и другие видные единороссы, включая секретаря генсовета партии Андрея Турчака, которому в любом случае, как члену Совета Федерации, сокращение срока полномочий не грозит. Вскоре на него отреагировали и в «Справедливой России».

Нашей партии это выгодно. Нашей партии выгодны досрочные выборы в Госдуму, — отреагировал на вопрос журналистов глава фракции эсеров Сергей Миронов.

Единственным, кто выступил против такой идеи, оказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он призвал вначале разобраться «с обвалом экономики и коронавирусом», иначе предстоящие выборы придётся проводить «с пустыми избирательными участками».

Впрочем, точку в этом споре поставил сам президент, незапланированно посетивший сегодня Госдуму. Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму в связи с обновлением Конституции.

Возникает вопрос, имеет ли право действующий состав Госдумы принять эти новые полномочия. Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости досрочных выборов в Госдуму, — заявил глава государства.

Сразу после этого глубоко уважаемый своим коллегой Горелкиным Александр Александрович Карелин свою поправку отозвал.

По мнению президента Российской ассоциации политконсультантов Алексея Куртова, такой «разнобой» можно объяснить только разбалансировкой системы подготовки и принятия решений.

Любая закрытая система без обратной связи обречена на раскачку, на так называемую автогенерацию, самовозбуждение. Иногда это приводит с саморазрушению системы. Это законы из физики и их трудно игнорировать. К сожалению, в нашей политической системе обратная связь выстроена не отрицательной, а зачастую, положительной. Это значит, что любая инициатива сверху принимается без сомнений и даже усиливается. К чему это приводит? К нарушению причинно-следственной связи в принятии решений. И к тому, что хвост начинает вилять собакой. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Торжество здравого смысла

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В целом, отмечают представители экспертного сообщества, повестка Госдумы была разбавлена смелыми и претенциозными заявлениями. И таким образом нижней палате парламента удалось привлечь внимание к практически единогласному принятию поправок в Конституцию — теме, явно наскучившей людям, особенно на фоне падения курса рубля и распространения по планете нового коронавируса. Третье чтение законопроекта пройдёт на 11 марта, и в этот же день Совет Федерации планирует рассмотреть документ.

Кроме того, по словам руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, Путин, выступивший сегодня в роли арбитра в аппаратной борьбе за досрочное голосование, продемонстрировал здравый смысл. Эксперт отметил, что борьба по поводу досрочных выборов продолжалась до последнего. По его мнению, такая «драматургия переключила внимание всех с одних проблем на другие».

Досрочные выборы в Госдуму не нужны. В нынешней ситуации это бы выглядело как паническое отступление. Объяснение могло быть только одно — власть боится следующего года как огня, боится катастрофического развития событий, переход в экономический кризис и социальный. А там и до внешнеполитического кризиса рукой подать. Да и после вчерашнего шока досрочные выборы — это совсем уж выглядело бы как паника на корабле. В этом смысле президент продемонстрировал здравый смысл. Голосование за поправки в Конституцию — это не вопрос выражения доверия к власти. Это повторная легитимность, подтверждение легитимности президента как лидера нации, и Госдумы. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

Что касается принятой Госдумой поправки об обнулении президентских сроков от Валентины Терешковой, которые Путин в целом поддержал, отдав последнее слово Конституционному Суду, то этот ход, полагает политолог, дает гаранту возможность для манёвра. При этом, по его словам, данная поправка вовсе не означает, что Владимир Путин будет избираться на следующий срок. Шансы — 50 на 50, полагает Калачёв.

Над текстом также работал Сергей Изотов.