«Количество запретов зашкаливает»: в ГД отвергли запрет продажи спиртного

Депутаты Госдумы прокомментировали инициативу своего коллеги Султана Хамзаева запретить продавать спиртное в выходные дни. Не все парламентарии согласны с необходимостью ужесточать законодательство, сообщает РЕН ТВ.

Так, Елена Драпеко призвала коллег воздержаться от принятия дополнительных запретов.

Такое количество запретов, которое рухнуло на бедное наше население, уже зашкаливает, поэтому я думаю, что делать этого не надо, — отметила парламентарий.

Хамзаев в своей инициативе сослался, что практика запрета продажи спиртного по выходным существует во многих странах мира. Это позволяет снижать уровень потребления спиртных напитков. Однако такая практика является «несистемной», отметил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Политик уверен, что предпосылок сворачивать продажу алкоголя по выходным нет.

Я не вижу, по крайней мере, в Москве, необходимости ужесточать закон о продаже алкогольной продукции. Много раз это проходили, это несистемная мера, с моей точки зрения. Я не вижу предпосылок, почему это делается. Готов изучить его предложение, закон. Но думаю, что нет в нём на сегодняшний день необходимости, — отметил парламентарий.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы России Султан Хамзаев считает, что в стране необходимо ограничить продажу алкогольной продукции в выходные дни. По его мнению, объём потребления спиртных напитков и так очень высок.