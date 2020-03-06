Итак, бюро столичного правительства, идя, наконец, навстречу пожеланиям Кремля, приняло официальное решение установить в память о покойном Юрии Лужкове доску на доме 48 по Третьей Тверской-Ямской улице. Одновременно на другом конце страны получило общественную поддержку предложение назвать в Омске улицу в честь последнего советского маршала Дмитрия Язова, уроженца тех мест. Правда, в честь Лужкова собираются переименовать городской институт управления. Но вот улицы для человека, построившего новую столичную достопримечательность Москва-Сити, восстановившего Храм Христа Спасителя и Казанский собор на Красной площади, и вообще не давшего городу в самые тяжелые годы погрязнуть в разрухе и запустении, так и не нашлось.

Видимо, речь идёт о некоем тонком политическом моменте. Всё-таки многолетний мэр был вынужден покинуть свой пост, утратив доверие тогдашнего президента Медведева, к которому так и не проявил положенного по рангу уважения. Следовательно, Лужков всё-таки нарушил своим поведением внутрикорпоративную бюрократическую этику. А потому, несмотря на произошедшую с годами видимую реабилитацию — орден к юбилею, торжественные похороны на Новодевичьем кладбище с присутствием первых лиц государства — увековечение его памяти имеет определенные ограничения. Весьма характерно, что и Мосгордума, в которой наполовину всё ещё заседают давние лужковские протеже, получавшие мандаты по так называемому «списку мэра», промолчала. Притом, что реакция на переименование в Москве улицы в память об Александре Солженицыне, например, была крайне неоднозначной и до сих пор вызывает пересуды. Далеко не все согласны с появлением такой топонимики.

Недаром, видимо, еще Екатерина Великая предлагала ставить памятники деятелям только через тридцать лет после их кончины, дабы уже потомки оценили бы их заслуги. Конечно, в нашей стране есть традиция со временем пересматривать решения об увековечении памяти. Так, Пермь не так долго побыла Молотовым, а Набережные челны — Брежневым. А ныне украинский Мариуполь успел дважды побывать Ждановым. В перестройку по требованию осмелевшей общественности со здания МГУ на Моховой сорвали памятную доску в честь преподавшего там «серого кардинала» Михаила Суслова. Так что, печальный опыт по этой части у нас накоплен немалый.

А потому особенно интересно проследить за судьбой инициативы о присвоении омской улице имени Язова. С одной стороны, конечно, ветеран войны, заслуженный военный, честный человек по отзывам его лично знавших. С другой, все равно активный участник ГКЧП, издававший соответствующие указы по вооруженным силам, признанные антигосударственными. Маршал, но реабилитированный только в 1994 году. С третьей стороны, известный земляк, а таких не так много среди уроженцев области. Посмотрим, что перевесит в понимании местных властей.

Ну, а о Юрии Михайловиче каждый сохранит собственную память. Для одних, особенно людей старшего поколения, он мэр, который своими пенсионными надбавками не позволил городским пенсионерам окончательно впасть в нищету, введший бесплатный проезд в общественном транспорте для ветеранов. Для других — деятель, занимавшийся не совсем морально оправданным обогащением собственного семейства. История, как говорится, всё расставит по своим местам.