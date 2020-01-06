Большая политика любит тишину. Эта истина особенно показательна на фоне наших новогодних каникул. Вакуум политических событий заполнялся циркуляцией многочисленных слухов и утечек. В первую очередь это касалось наших отношений с ближайшими славянскими соседями. Причём если с Украиной, хотя бы теоретически, констатирован был некоторый прогресс, то в белорусском «кейсе» были отмечены небывалые прежде страсти. Уже одна приписанная Александру Лукашенко угроза начать несанкционированный отбор нашей нефти из нефтепровода «Дружба» в том случае, если договоры на поставки углеводородов, да ещё на требуемых Минском условиях, не будут подписаны.

Причём сам батька ссылался на тот обидный факт, что даже с враждебной Украиной Россия худо-бедно пришла к газовому соглашению, а вот с братскими сябрами все тянет и тянет. Хотя очевидно, что, продавливая собственные интересы, президент Лукашенко всё больше апеллирует к опыту именно Украины.

Между тем «фишкой» наступающего политического сезона может стать именно восстановление в полном объёме дипломатических отношений с непредсказуемой Украиной, которая всё сильнее мечется между высокими, но стерильными европейскими идеалами и намного менее идеальным, но выгодным соседом. Мы же помним, сколь драматичные события привели к тому, что уровень дипломатического представительства обеих стран был понижен до поверенных в делах. Были и атаки на здание нашего посольства и сожжённые автомашины с дипломатическими российскими номерами. Апофеозом разрыва стал отказ Киева выдать агреман намеченному в Москве на должность посла Михаилу Бабичу. Его белорусский дипломатический дебют был ещё впереди.

После тех событий ситуация оказалась как бы замороженной, поскольку в моральном плане отношения достигли абсолютного дна. И тем более любое реалистическое решение в плане дипломатии встречало немедленный истеричный отпор в Киеве.

Теперь вроде бы при Зеленском взгляд на необходимость поддержания прямого диалога с Россией пробивает себе дорогу. Достаточно напомнить, что именно Владимир Зеленский позвонил Путину накануне Нового года. И президенты не просто поздравили друг друга с наступлением 2020-го, способного стать и годом перемен в двусторонних отношениях, но и, видимо, обсудили ряд проблем, пока не подлежащих публичному оглашению.

Владимир Зеленский Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Не исключено, что речь как раз шла и о восстановлении в полном объёме дипломатических отношений. Естественно, если такое решение будет принято, встанет вопрос и об особой кандидатуре нового российского посла, который должен явить собой контраст как с прекраснодушным Виктором Черномырдиным, распевавшим украинские песни, так и пассивным Михаилом Зурабовым, практически проспавшим все трагические события.

Понятно, что это должен быть не кадровый дипломат, а скорее политик, имеющий прямой выход на Владимира Путина. Сама фигура такого «полномочного министра» должна будет символизировать особый интерес Москвы к своему возвращению в Киев. Появились утечки, что на этот пост якобы рассматривают даже нынешнего вице-премьера Дмитрия Козака, уроженца Украины. Но, видимо, всё-таки сильную правительственную фигуру из Москвы не отправят. А потому, вероятно, нас ждёт интересное кадровое решение, инициатором которого будет явно не Сергей Лавров.