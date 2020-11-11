Кобылкин стал и. о. замсекретаря генсовета «Единой России»

https://static.news.ru/photo/228232f4-2450-11eb-b670-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назначен президиумом генсовета «Единой России» исполняющим обязанности замсекретаря генсовета партии. Об этом сообщил руководитель избирательного штаба единороссов на выборах в Госдуму в 2021 году.

Сейчас Кобылкин входит в состав бюро высшего совета партии власти. На съезде ЕР, который запланирован на конец года, его должны избрать в состав генсовета, после этого он может быть утверждён в должности замсекретаря этого партийного органа.

По словам Андрея Турчака, на этой должности Кобылкину «будет поручено заниматься партийными проектами», он также будет координировать партийную работу по экологическому направлению, в том числе проект «Чистая страна», курировать деятельность рабочей группы генсовета по национальным проектам. В штабе по подготовке к выборам в Госдуму Кобылкин станет первым заместителем Турчака.

Он будет взаимодействовать с регионами, региональными отделениями партии, заксобраниями, органами власти, бизнесом для поиска актуальных решений, предложений, в том числе в нашу программу, с которой мы пойдем на выборы в Госдуму в 2021 году, — цитирует секретаря генсовета ТАСС.

Турчак напомнил, что экс-министр долго занимал пост губернатора и знает направление этой работы. Помимо этого, когда секретарь генсовета будет отсутствовать, руководить деятельностью будет Кобылкин. Он, со своей стороны, поблагодарил президиум генсовета за это решение.

Для меня работа не новая, знакомая, в одной партии состою всю свою жизнь, — сказал он.

Сейчас у Турчака шесть заместителей: советник президента РФ и экс-глава Дагестана Владимир Васильев, замруководителя аппарата правительства РФ Александр Грибов, сенаторы Андрей Климов и Сергей Перминов, депутаты Госдумы Евгений Ревенко и Александр Хинштейн.

Что касается генсовета, то это коллегиальный руководящий орган «Единой России». В его состав входит не более 170 членов, все они должны быть членами партии, ежегодная ротация этого органа составляет не менее 15%.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин освобождается от занимаемой должности. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Кремля, писал NEWS.ru.