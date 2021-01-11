КНР выступила против отмены США ограничений на контакты с Тайванем

https://static.news.ru/photo/2975c9a8-53f9-11eb-97a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Власти Китая выражают протест в связи с отказом Соединённых Штатов Америки от ограничений на контакты с Тайванем, рассказал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Регион пользовался беспрецедентной поддержкой со стороны администрации главы США Дональда Трампа. Меры Белого дома включали возобновление продажи оружия и визиты высокопоставленных чиновников Вашингтона в Тайбэй.

Китай решительно выступает против этих действий США и резко их критикует. Так называемый Закон США об отношениях с Тайванем серьёзно нарушает принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, — цитирует дипломата «Интерфакс».

Тайвань — небольшое островное государство к востоку от Китая, статус которого остаётся неоднозначным. Государство признано 15 странами — членами ООН и поддерживает с ними дипломатические отношения. Многие другие государства также поддерживают контакты с Тайванем «неофициально».

Власти Китайской Республики (Тайваня) считают Компартию КНР незаконно контролирующей территорию Китая и позиционируют себя как правопреемника учреждённой в Китае в 1911 году Китайской Республики. В свою очередь КНР считает Тайвань провинцией Китая и не признаёт ни независимость островного государства, ни притязания представителей Китайской Республики на руководство Китаем. Ни США, ни Россия официально не признают государство Тайвань, однако Китайская Республика поддерживает с ним неофициальные дипотношения через свои экономические и культурные представительства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайский лидер Си Цзиньпин усиливает контроль над механизмом принятия решений в военной сфере. В КНР вступили в силу законодательные поправки, позволяющие главе государства мобилизовать военные и гражданские ресурсы для того, чтобы отстаивать национальные интересы внутри страны и за границей. Инициатива даёт Си монопольное право на военное реагирование.