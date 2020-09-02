КНР готова наравне с Россией защищать результаты Второй мировой войны

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сообщил президенту России Владимиру Путину, что Китай готов вместе с РФ защищать результаты Второй мировой войны.
Как сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа», председатель КНР передал намерения Китая в поздравительной телеграмме по случаю 75-летия окончания войны.
В ней Си Цзиньпин сообщил, что готов «работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, как и над международной справедливостью»,
Как писал NEWS.ru ранее, Си Цзиньпин призвал жителей Китая прекратить расточительство в еде и сократить пищевые отходы. Глава КНР отметил, что производство зерна в стране постоянно растёт, однако всегда необходимо осознавать риски в сфере продовольственной безопасности.
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