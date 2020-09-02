КНР готова наравне с Россией защищать результаты Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/0237b756-ed93-11ea-9da0-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Ju Peng/XinHua/GlobalLookPress

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сообщил президенту России Владимиру Путину, что Китай готов вместе с РФ защищать результаты Второй мировой войны.

Как сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа», председатель КНР передал намерения Китая в поздравительной телеграмме по случаю 75-летия окончания войны.

В ней Си Цзиньпин сообщил, что готов «работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, как и над международной справедливостью», сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, Си Цзиньпин призвал жителей Китая прекратить расточительство в еде и сократить пищевые отходы. Глава КНР отметил, что производство зерна в стране постоянно растёт, однако всегда необходимо осознавать риски в сфере продовольственной безопасности.