Клишас ждёт разъяснений от мэрии Москвы о видеофиксации нарушений изоляции

https://static.news.ru/photo/71316698-816e-11ea-a469-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Андрей Клишас рассчитывает, что власти Москвы пояснят до 22 апреля свою позицию по видеофиксации нарушений самоизоляции. По его мнению, эта мера не соответствует закону.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в цифровой пропуск для передвижения на машине теперь необходимо включать госномер автомобиля. Нарушителей будут вычислять с помощью камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

КоАП РФ и Административный кодекс Москвы содержат закрытый перечень правонарушений, которые могут фиксироваться в автоматическом режиме. Это нарушение ПДД и нарушения, связанные с благоустройством территории, совершённые с использованием транспортных средств, — сказал Клишас в комментарии ТАСС.

Пропускная система заработала в Москве с 15 апреля. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном, так и общественном. Как отметил Сергей Собянин, власти решились на введение цифровых пропусков из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции.

По данным на 18 апреля, в России коронавирусной инфекцией заразились более 32 тысяч человек, более 569 тысяч выздоровели, свыше 154 тысяч умерли. Из них большая часть приходится на Москву. В столице поставлено 18 105 диагнозов, 1517 человек выздоровели, 127 скончались.

По всему миру COVID-19 заболели более 2,2 млн, свыше 154 тысяч умерли, более 569 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал о введении нового вида цифровых пропусков — для волонтёров. Получить их могут добровольцы, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтёр».