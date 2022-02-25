Клишас: Запад исчерпал санкционный инструментарий

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас оценил санкции западных стран в отношении руководства РФ. По его словам, это свидетельствует о том, что Запад исчерпал свой санкционный инструментарий, пишет РИА Новости.

То, что ряд стран Запада в санкционном угаре перешли к эффектным, но, как они и сами признают, символическим жестам, говорит о том, что их санкционный инструментарий исчерпан, — сказал он.

26 февраля Министерство финансов США заявило о введении санкций в отношении президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности РФ. Поводом для введения ограничений в заявлении ведомства названо «вторжение» на Украину.

У фигурантов санкционного списка заблокируют активы в юрисдикции США. Они не смогут заключать сделки с американскими физическими и юридическими лицами.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ни у Владимира Путина, ни у Сергея Лаврова нет счетов где-либо за рубежом. Так она прокомментировала введение 25 февраля санкций в отношении высшего руководства России со стороны Великобритании и ЕС.