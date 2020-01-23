https://static.news.ru/photo/e021670c-3e29-11ea-8d37-fa163e074e61_660.jpg Фото: council.gov.ru

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказал, что пока нет ясности по вопросу общероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ.

Клишас сопредседательствует в рабочей группе по внесению изменений в основной закон и сообщил, что члены группы обсуждают возможность всероссийского голосования по изменениям в Конституции до или после подписания их российским президентом Владимиром Путиным, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, сопредседатель рабочей группы Президиума Генерального совета «Единой России» по поддержке молодежных инициатив Ольга Амельченкова рассказала об инициативе партии изменить преамбулу Конституции. Она отметила, что предлагается добавить в Основной закон слова о гордости за отечественную историю, великие победы и подвиги предков.