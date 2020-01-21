Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что, внося поправки в Конституцию, Россия не пытается изолироваться и уйти от международных обязательств.
Мы не идём к какой-то изоляции, мы не пытаемся уйти от исполнения наших международных обязательств. Этого нет. Мы будем отстаивать наш суверенитет и конституционно-правовую идентичность, — цитирует ТАСС Клишаса.
Как писал NEWS.ru, представители президента при рассмотрении в Госдуме проекта закона о поправках в Конституцию Андрей Клишас и Павел Крашенинников разъяснили детали готовящихся изменений. По словам Крашенникова, Госсовет займётся рассмотрением вопросов внутренней и внешней политики России. В Конституцию будет внесён механизм для предотвращения затягивания назначения парламентом нового правительства. А президент страны сможет отправить в отставку только премьер-министра. Согласно ещё одной поправке, истолкование международных договоров, противоречащее статье 15 Конституции РФ, не подлежит исполнению в России.