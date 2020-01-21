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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ближайшее время может уйти в отставку. Причиной ухода 76-летнего председателя может стать возраст и состояние здоровья.

Как сообщил Znak.com собственный источник в судебной системе, о предполагаемой отставке Лебедева уже предупредили руководителей судов. Лебедев возглавляет Верховный суд уже более 30 лет, срок его полномочий истекает в мае...