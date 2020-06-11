Клишас: промежуточных итогов голосования по Конституции не будет

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Центральная избирательная комиссия РФ не будет подводить промежуточные итоги результатов во время голосования по внесению поправок в Конституцию. Все итоги будут подведены после завершения голосования.

Об этом заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Голосование по поправкам в основной закон страны должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 дату пришлось перенести. Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что голосование назначено на 1 июля, и объявил этот день выходным.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Как ранее писал NEWS.ru, москвичам, принявшим участие в голосовании по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля, выдадут сертификаты, которыми можно будет до конца года оплатить товары и услуги.