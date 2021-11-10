Клишас ответил на критику в СМИ Татарстана закона о публичной власти

Непризнание федерального закона о публичной власти в СМИ Татарстана является попыткой привлечь к себе внимание и поднять рейтинги. Система публичной власти обладает единством на всей территории России, заявил Lenta.ru один из авторов законопроекта, сенатор Андрей Клишас.

Издание отмечает, что 9 ноября одно из ведущих СМИ Татарстана «БИЗНЕС Online» опубликовало редакционный материал, в котором раскритиковало законопроект об основах региональной власти. Авторы статьи заявили, что продолжат называть президентом главу республики Рустама Минниханова.

Как и кого будут называть СМИ, не имеет никакого значения, это попытка привлечь к себе внимание и поднять рейтинги. Система публичной власти обладает единством на всей территории РФ, это касается как построения системы органов публичной власти, так и полномочий и наименования главы субъекта Федерации, — заявил Клишас.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о региональной власти. Согласно документу, главы субъектов России будут избираться гражданами напрямую или депутатами регионального заксобрания. Для них вводится единый пятилетний срок полномочий и снимается запрет на избрание более чем на два срока подряд. Среди других инициатив значится унификация названий руководителей регионов — всех их предлагается назвать главами.

Несмотря на то что формально наименование «президент» для главы региона невозможно уже с 2010 года, это нововведение вызвало серьёзное недовольство в Татарстане, где до сих пор главу республики называют президентом. 25 октября местный Госсовет единогласно отказался поддерживать законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Однако федеральные власти дали понять, что не намерены менять правила ради одного региона.