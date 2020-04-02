Клишас прокомментировал логику действий Путина на фоне коронавируса

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал действия президента России Владимира Путина в условиях пандемии коронавируса.
Мы сейчас видим, как в кризисной ситуации президент действует исходя из логики этих конституционных поправок, из логики именно социального государства, потому что те меры поддержки людей, которые предлагаются, беспрецедентны в этих условиях. Безусловно, у нас сейчас проводится именно социально ориентированная государственная политика, как это поправками и предусмотрено, — отметил он.
По словам Клишаса, действия президента являются сигналом правительству РФ и другим органам власти.
Российский лидер полагает, что эпидемия только начала своё наступление. Пик пандемии ещё не наступил как в мире, так и в России. Властям не удаётся переломить ситуацию в столице, несмотря на ряд принятых мер.
Ранее NEWS.ru сообщал об обращении Путина к народу по видеосвязи. Президент продлил нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплаты.
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