Клишас прокомментировал логику действий Путина на фоне коронавируса

https://static.news.ru/photo/bb979bd6-7501-11ea-9c5e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал действия президента России Владимира Путина в условиях пандемии коронавируса.

Мы сейчас видим, как в кризисной ситуации президент действует исходя из логики этих конституционных поправок, из логики именно социального государства, потому что те меры поддержки людей, которые предлагаются, беспрецедентны в этих условиях. Безусловно, у нас сейчас проводится именно социально ориентированная государственная политика, как это поправками и предусмотрено, — отметил он.

По словам Клишаса, действия президента являются сигналом правительству РФ и другим органам власти.

Российский лидер полагает, что эпидемия только начала своё наступление. Пик пандемии ещё не наступил как в мире, так и в России. Властям не удаётся переломить ситуацию в столице, несмотря на ряд принятых мер.

Ранее NEWS.ru сообщал об обращении Путина к народу по видеосвязи. Президент продлил нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплаты.