https://static.news.ru/photo/1c0642ae-37d8-11ea-9a8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Первое заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ пройдёт в четверг, 16 января.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал об этом ТАСС. Заседание 16 января будет установочным, участники группы договорятся о порядке работы и встретятся с президентом. Первое полноценное рабочее заседание пройдёт в пятницу, 17 января.

Андрей Клишас является одним из сопредседателей сформированной указом президента России Владимира Путина рабочей группы, сообщал NEWS.ru. Также в этом качестве выступают председатель комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор ФГУП «Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации» Талия Хабриева.

Ранее российский президент в рамках ежегодного обращения к Федеральному собранию озвучил ряд поправок, которые можно внести в Конституцию РФ, и предложил провести народное голосование по этому вопросу. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сроки и порядок проведения такого голосования Путин определит своим указом.