Первое заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ пройдёт в четверг, 16 января.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Андрей Клишас является одним из сопредседателей сформированной указом президента России Владимира Путина рабочей группы, сообщал NEWS.ru. Также в этом качестве выступают председатель комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор ФГУП «Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации» Талия Хабриева.
Ранее российский президент в рамках ежегодного обращения к Федеральному собранию озвучил ряд поправок, которые можно внести в Конституцию РФ, и предложил провести народное голосование по этому вопросу. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сроки и порядок проведения такого голосования Путин определит своим указом.
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