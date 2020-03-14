https://static.news.ru/photo/2d3671d0-65e0-11ea-aa5c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
После внесения изменений в Конституцию состав Конституционного суда (КС) будет сокращаться не увольнением его членов, а постепенно — после их выхода на пенсию. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по изменениям в главный закон России, сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.
Он пояснил, что по действующему закону, судьи отправляются на заслуженный отдых по достижении 70-летнего возраста. При том, что установленное в прежней редакции Конституции число членов КС — 19, сейчас в нём заседают 15 человек.
Новая редакция Основного закона предполагает сокращение до 11 членов суда.
Трое судей выйдут в отставку до конца 2020 года, ещё один судья по возрасту тоже выходит в отставку в следующем году, и вот тогда их станет 11, — рассказал Клишас в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилёвым на телеканале «Россия 1».
Сенатор подчеркнул, что «исходя из практики работы, из судебной нагрузки» новая численность судей КС является «вполне оптимальным составом судей».
Ранее, как писал NEWS.ru, Клишас выразил уверенность, что ситуация, связанная с распространением коронавируса COVID-19, вряд ли скажется на планах по проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.