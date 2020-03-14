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Украинская община в Крыму предложила Климкину вариант: спеть гимн Украины в Симферополе. Для этого, иронизируют крымчане, экс-министру иностранных дел надо занять призовое место в составе спортсменов своей страны и оказаться на пьедестале.

Способ отличиться озвучила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Но я точно знаю, что на шахматный турнир он не сможет поехать в силу своих интеллектуальных способностей. А в составе другой...