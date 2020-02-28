Журналисты американской газеты The Washington Post создали провокацию, вырвав слова сопредседателя рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию РФ Андрея Клишаса. Об этом заявил сам российский чиновник.
Недавно издание опубликовало материал, в котором говорится о «безумном» переписывании Основного закона. В тексте используются цитаты политика,
Я дал большое, полномасштабное интервью, рассчитывая на то, что всё оно будет использовано полностью и западные журналисты получат максимальные разъяснения по поводу работы рабочей группы, — пояснил Клишас.
Он также прокомментировал идею упомянуть в Конституции как национальный идеал, доставшийся россиянам от предков. По мнению сенатора, изменение не помешает РФ остаться светским государством. Сенатор подчеркнул, что попавка не затронет статью № 28 о свободе вероисповедания в России.
Как писал NEWS.ru, голосование за поправки в Конституцию пройдёт 22 апреля. Финальный текст изменений ещё не опубликован.
Внести изменения в основной закон страны глава РФ Владимир Путин предложил 15 января 2020 года в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию.
В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.
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