Базовые права и свободы россиян не изменятся вместе с Конституцией России, заявил сопредседатель группы по разработке поправок, сенатор Андрей Клишас.
Мы обсуждали ситуацию с президентом несколько раз. Его позиция очень твёрдая и сильная. Он заявил, что базовые права и свободы останутся нетронутыми, —
цитируетКлишаса ТАСС.
По словам сенатора, рабочая группа получила более 600 предложений по поправкам, но предложит Госдуме и президенту около 40 изменений.
Как писал NEWS.ru, в марте Госдума проведёт второе чтение по законопроекту о конституционной реформе, которую президент Владимир Путин предложил в январском послании к Федеральному Собранию.
Всенародное голосование по поправкам, которое не будет иметь юридической силы, может пройти в апреле.
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