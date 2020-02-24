https://static.news.ru/photo/f5db0ee6-5737-11ea-8e3d-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Базовые права и свободы россиян не изменятся вместе с Конституцией России, заявил сопредседатель группы по разработке поправок, сенатор Андрей Клишас.

Мы обсуждали ситуацию с президентом несколько раз. Его позиция очень твёрдая и сильная. Он заявил, что базовые права и свободы останутся нетронутыми, — цитирует Клишаса ТАСС.

По словам сенатора, рабочая группа получила более 600 предложений по поправкам, но предложит Госдуме и президенту около 40 изменений.

Как писал NEWS.ru, в марте Госдума проведёт второе чтение по законопроекту о конституционной реформе, которую президент Владимир Путин предложил в январском послании к Федеральному Собранию.

Всенародное голосование по поправкам, которое не будет иметь юридической силы, может пройти в апреле.