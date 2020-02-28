https://static.news.ru/photo/ececd82a-5a37-11ea-9f37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Веру нужно упомянуть в Конституции как национальный идеал, доставшийся россиянам от предков. По мнению сенатора Андрея Клишаса, изменение не помешает России остаться светским государством.

Парламентарий, являющийся сопредседателем рабочей группы по изменению Основного закона, назвал «любовь к Отечеству, сохранение единства страны, веру в бога» идеалами, с которыми Россия появилась и досталась гражданам от предков.

Россия с учётом многонационального и многоконфессионального, культурного многообразия развивалась как государство, где вера в Бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека. Указанные положения обязательно должны найти отражение в Конституции, — цитирует Клишаса ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что изменение не затронет статью № 28 о свободе вероисповедания в России.

Как писал NEWS.ru, голосование за поправки в Конституцию пройдёт 22 апреля. Финальный текст изменений ещё не опубликован.