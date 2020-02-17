https://static.news.ru/photo/53eb870a-522d-11ea-b046-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более всего в части поправок в Конституции граждан России волнуют два вопроса: социальные гарантии и защита суверенитета. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, специалисты проводили специальные исследования и мониторинги, целью которых было понять, какие вопросы по поводу грядущих изменений в Конституции больше других беспокоят россиян.

Кому-то покажется странным, но самые высокие оценки предложений мы имеем по двум позициям — это защита суверенитета и социальные гарантии, — приводит ТАСС слова сенатора.

Как подчеркнул Клишас, в Основном законе будут закреплены положения, согласно которым решения надгосударственных органов, как и международные обязательства, не должны противоречить закреплённым в Конституции положениям.

Ранее NEWS.ru писал, что Государственный совет после внесения изменений в Конституцию России получит статус конституционного органа. После этого Госсовет будет заниматься вопросами нацпроектов и оценкой качества жизни на территории регионов страны.

Об этом во вторник, 18 февраля, журналистам сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По словам сенатора, Госсовет будет выполнять функции своеобразного арбитра при возникновении вопросов между федеральным правительством и регионами.