https://static.news.ru/photo/030e2b7e-6152-11ea-a28f-fa163e074e61_660.jpg Франц Клинцевич Фото: council.gov.ru

Следователи, занимающиеся делом крушения малазийского Boeing в Донбассе, планировали выйти на российских свидетелей, не предупредив об этом Кремль. Об этом рассказал сенатор Франц Клинцевич.

По его словам, у следователей есть проблемы с доказательной базой. Они берут информацию из Интернета.

Все их действия пойдут по беспределу. Этот сознался, тот сказал, — отметил сенатор.

Он добавил, что сейчас специалисты нагнетают обстановку, засекретив свидетелей. Скоро завершится процесс расследования, а в деле много несостыковок, сообщает телеканал «360».

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств. Расследует трагедию Совместная следственная группа, в которую вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии.

Как писал NEWS.ru, в Сети появилась информация, что международная группа сыщиков по делу о крушении малайзийского лайнера MH17 обсуждала возможность нарушения суверенитета России. Они, как утверждается, намеревались допросить свидетелей из России, не уведомляя об этом официальные власти страны.